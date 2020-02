Il mercato delle opportunità a costo zero per giugno sta entrando nel vivo.: l'ala classe '99 del Manchester United vedrà scadere il suo contratto in estate, ha voglia di un'esperienza diversa e non è un caso se i suoi agenti del gruppo Stellar hanno. Perché il giocatore è conosciuto dai dirigenti da tempo, ha stupito in estate durante la pre-season proprio in un'amichevole con l'Inter e dà totale preferenza alla proposta nerazzurra. Insomma, la direzione è segnata.- Da parte sua,. Da settimane ha dato l'ok a parlarne in maniera approfondita quindi, al momento mettendo in stand-by laallettanti. Per questo Chong ha voluto chiedere: non impazzisce all'idea di essere 'parcheggiato' in Cina al Jiangsu Suning, pretende di capire come verrebbe gestito in un 3-5-2 come quello di Antonio Conte dove un'ala offensiva come lui potrebbe faticare, vuole comprendere il percorso a livello di progetto tecnico che vedrebbe l'Inter per lui. Si parla di questo più che di cifre, perché. L'Inter e Chong dovranno definire a breve l'idea di strada da fare insieme per poi arrivare alle firme, manca sempre meno al traguardo.