L'Inter non vuole fermarsi: dopo gli arrivi di de Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, il club nerazzurro continua il proprio mercato di rafforzamento. Notizia di queste ore è l'interessamento per l'esterno offensivo del Sassuolo Matteo Politano, classe '93 che piace moltissimo al ds Piero Ausilio. Già avvenuti i primi contatti tra il dirigente del club meneghino e la dirigenza neroverde, con l'Inter che vorrebbe inserire nella trattativa un giocatore per abbassare il prezzo del cartellino e realizzare una plusvalenza. Ecco i dettagli del nostro Pasquale Guarro, nel VIDEO seguente: