L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport torna sulle parole di Corsi, presidente dell'Empoli, che ha svelato l'interesse dell'Inter per un proprio calciatore: il centrocampista classe 2000, Traoré. Secondo quanto riferisce la rosea, il prezzo del cartellino del calciatore ivoriano sarebbe di circa 10 milioni di euro.



“L’Inter che sceglie la linea verde mette gli occhi su Hamed Junior Traorè. Il centrocampista ivoriano classe 2000, pedina sempre più fondamentale dell’Empoli di Beppe Iachini, potrebbe avere Milano nel destino. La conferma dell’interesse nerazzurro arriva dal presidente del club toscano, Fabrizio Corsi: «Sono tre le squadre che ci hanno chiesto recentemente Traoré: una è l’Inter, mentre Napoli e Roma non ci hanno contattato. Un’altra squadra è francese, un club che gioca stabilmente in Champions League». Arrivato in Italia a 14 anni, sognando una vita da calciatore, Traorè ha una valutazione tra i 10 e i 15 milioni”.