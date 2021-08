Il Tottenham ha fatto sul serio per Lautaro Martinez la scorsa settimana. Non 70 milioni di euro, ma 80 milioni di euro, che con bonus sarebbero stati più di 90. Nell'ottica di una cessione di Harry Kane al City, Fabio Paratici vedeva nel 10 dell'Inter il nuovo attaccante della squadra di Nuno Espirito Santo, capace di espugnare proprio la casa dei Citizens alla prima di Premier. Secco, però, il no dei nerazzurri. Il motivo? Un diktat arrivato da Zhang.



BASTA CESSIONI - Dopo l'addio di Antonio Conte, dopo le cessioni dolorose ma necessarie di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, finiti al Psg e al Chelsea, la proprietà interista, a oggi, non vuole più cedere i suoi gioielli. Ed è anche per questo che la prossima settimana, in casa Inter, ci sarà l'appuntamento con il rinnovo proprio di Lautaro, voglioso di restare, stando a quanto dice l'agente, in nerazzurro. Mercato in uscita chiuso (salvo giocatori alla Pinamonti da piazzare), quindi. Ma non quello in entrata.



ZAPATA - Già, perché l'Inter vuole un altro colpo in attacco. Sostituito immediatamente Big Rom con Edin Dzeko, i nerazzurri vogliono regalare un altro attaccante a Simone Inzaghi: un accordo di massima con l'entourage di Duvan Zapata è stato raggiunto, con un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione, ma manca quello con la Dea, che chiede 40 milioni. L'Inter è ferma a 30, ma proverà a colmare il gap. L'alternativa resta Joaquin Correa. Marotta e Ausilio cercano rinforzi, anche perché il mercato in uscita, salvo clamorose sorprese, è chiuso.