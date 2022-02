A tutto gas. Su e giù lunga la fascia di destra, diventata di sua proprietà. ​Issa Kaboré è senza dubbio il miglior terzino della Coppa d'Africa 2021, che oggi vivrà la prima delle due semifinali. In campo il Senegal di Koulibaly e Mané, contro il Burkina Faso, che sogna una finale che manca dal 2013. Uno dei punti di forza degli Stalloni è proprio Kaboré, un classe 2001 con mezzi atletici impressioni, tecnicamente molto dotato, destinato a una carriera da protagonista. Delle sue qualità se ne è accorto il Manchester City, che dopo due stagioni in prestito a giugno potrebbe portarlo in Inghilterra per lavorare con Guardiola.



RETROSCENA - Lo spagnolo, su quella fascia ha forse il miglior terzino del mondo, Joao Cancelo, che ieri ha rinnovato fino al 2027, alla sue spalle potrebbe far crescere il talentuoso burkinabé, che sta trovando sempre più estimatori. Cresciuto nel Rahimo FC di Bobo-Dioulasso, arrivato nel 2019 in Belgio, è stato acquistato dal City nel 2020 dal Mechelen, che aveva avuto una chiacchierata anche con il Milan prima di accettare l'offerta inglese. Kaboré è stato prima lasciato in prestito in Belgio poi, quest'anno, spedito al Troyes, club che fa parte del City Group, tornato in Ligue 1 dopo tre anni. La Coppa d'Africa può essere il trampolino di lancio per la Premier League: ma prima il numero 9 (scelto per rendere omaggio a ​Moumouni Dagano, punta burkinabé del passato) vuole scrivere la storia con la sua nazionale.