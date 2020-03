Diciotto anni festeggiati lo scorso 10 gennaio, un futuro da tutto da vivere.un ragazzo che ha tutto per sfondare. Il suo nome fa rima con Lech Poznan, club che lo abbraccia per la prima volta a 7 anni, con il quale fa tutta la trafila nell'academy.nelle giovanili del Kolejorz lascia il segno, conquistando da protagonista una Coppa Nike e un titolo nazionale Juniores.Nell'ultimo anno e mezzo Marcwinski brucia le tappe, l'esordio in prima squadra è da record: arriva il 16 dicembre 2018, a soli 16 anni, 11 mesi e 6 giorni contro lo Sosnowiec, nella 19esima giornata di Ekstraklasa. Il primo gol, decisivo, arriva quattro mesi più tardi, il 24 aprile 2019, nel match interno contro il Legia Varsavia.ex commissario tecnico della Polonia e grande intenditore di giovani (per informazioni chiedere ad Arek Milik), suo principale estimatore.anche da falso nueve. Il suo presente è la Polonia, il futuro è il grande salto. Magari in Italia, dove sono molti i club che hanno il suo nome sulla lista dei desideri.. Ai nerazzurri, ora,sempre in prima linea quando si tratta di scoprire e valorizzare i giovani. All'estero c'è la lista, dall'Hoffenheim all'Ajax, dall'Arsenal (dove ha sostenuto un provino) al Borussia Dortmund, ma la scelta di farsi seguire dallapotrebbe spingerlo verso la Serie A.