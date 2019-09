L'Atalanta vola ancora nel segno di Zapata. L'attaccante colombiano ha iniziato la stagione sulla stessa falsariga della scorsa: segna tanti gol e tutti decisivi. Duvan non vuole fermarsi, sta vivendo il momento più bello e importante della carriera. La scorsa estate ci aveva pensato l'Inter per il dopo Icardi prima di virare con forza su Lukaku, così come il West Ham e il Manchester United ma Gasperini non ha mai dato il benestare alla cessione. Tanto che adesso la famiglia Percassi sta lavorando con i suoi agenti al rinnovo del contratto fino al 2024.