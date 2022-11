In occasione della presentazione del suo nuovo programma che andrà in onda su Rai 2, il noto showman e tifoso dell'Inter, Fiorello, ha espresso il suo gradimento per una nazionale su tutte.



“Secondo me saranno sempre le solite 4, vedremo Spagna, Brasile, Argentina e... L'altra non non la so, no mi viene, le ho già dimenticate. Ah certo, la Francia, per forza, sono fortissimi. Ma io ho deciso di tifare per la Spagna per Luis Enrique che per me merita di vincere tutto”.