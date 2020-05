Intervenuto ai microfoni di TMW, l'ex attaccante del Catania, Giuseppe Mascara, traccia le differenze tra l'Inter di Conte e quella di Mourinho.



“Feci un gol all’Inter a San Siro ma non servì per vincere. Eravamo alle prime giornate in Serie A. Sono tifoso dell’Inter, trovarmi lì in quello stadio è stato speciale. Poi fare quel gol…Se questa squadra può avvicinarsi a quella di Mourinho? Nell’Inter di Mourinho c’erano giocatori che potevano fare in ogni momento la differenza. Oggi l’Inter ha il collettivo, ha un grande allenatore, ma dopo tanti anni che non vinci ci vuole del tempo per amalgamare tutto. Mourinho s’è ritrovato con grandi campioni, li ha fatti remare tutti dalla stessa parte. Ci vorrà del tempo per tornare in alto. Spero che Lautaro rimanga per tanti anni, è un grande giocatore, sta facendo la differenza. Il problema è che ha dovuto cambiare tante volte formazione per diversi infortuni”.