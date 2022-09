Ho Lee, intermediario di mercato sudcoreano che cura gli interessi di Kim Min-Jae, ha parlato in un documentario dedicato ai giocatori che la Sud Corea avrà a disposizione per il prossimo Mondiale in Qatar. Fra questi c'è proprio il nuovo centrale del Napoli di cui il collaboratore di Kim ha svelato alcuni retroscena di mercato sull'approdo in Azzurro.



LO VOLEVANO IN TANTI - "Non c'era solo il Napoli. Inter, Juve, Tottenham, Roma e Rennes hanno provato ad ingaggiarlo. Molti di questi club hanno avuto dei meeting video con lui".



LA SCELTA DEL NAPOLI - "Noi volevamo che Kim potesse giocare in una buona squadra, ad alti livelli, ma che avesse anche una certa continuità di impiego. Quella squadra è stata il Napoli"