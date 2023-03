Una sfida per entrare tra le migliori quattro d'Europa, ma anche l'occasione per due vecchi compagni di squadra di affrontarsi. Da una parte ile dall'altra l', per i quarti di finale dial Puma House of Football (sold out con oltre 700 spettatori, calcio d'inizio alle 16), vuol dire anchesu una panchina esull'altra. Pochi mesi insieme in rossonero nel 2014/15, una breve esperienza legata però da un episodio.- Riavvolgiamo il nastro e torniamo al, con il Milan impegnato al Castellani contro l'Empoli. Sulla panchina del Diavolo siede Pippo Inzaghi, su quella toscana c'è Maurizio Sarri. El Niño, arrivato a fine mercato dal Chelsea come grande colpo dell'estate, gioca la sua prima partita da titolare in maglia rossonera. E si presenta facendo quello per cui è stato preso:. L'illusione di aver trovato un nuovo nove per il Milan, ma, prima di lasciare San Siro a gennaio per tornare all'Atletico Madrid, cona fare il percorso inverso.- Quasi nove anni dopo quella notte di Empoli, Abate e Torres si ritrovano ma da avversari in panchina, in quello che può essere un grande spartiacque per la carriera. Entrambi hanno lasciato il calcio giocato nel 2019, entrambi hanno iniziato l'avventura da allenatore nel 2021: Ignazio con l'Under 16 rossonera - con cui ha perso la finale scudetto contro la Roma - per poi passare alla guida della Primavera la scorsa estate, Fernando con la Juvenil A dei Colchoneros. I due condividono anche alcune impostazioni tattiche, con il. Ora il confronto sul palcoscenico europeo, che arriva dopo un cammino virtuoso per entrambe le formazioni.- Il Milan è imbattuto in questa Youth League, due pareggi contro Salisburgo e Chelsea ai gironi per poi vincere tutti gli altri incontri. Ultimo quello contro gli ucraini del Rukh Lviv agli ottavi, grazie al colpo disu assist di, due delle stelline più luminose della squadra di Abate assieme al capocannoniere(4 gol in 5 partite). L'Atletico di partita ne ha persa una, ai gironi contro il Bruges, unico passo falso in mezzo a sei vittorie e tanti gol segnati: l'ultimo successo agli ottavi, 4-1 contro il Genk, ne è un esempio lampante. E proprio quella partita aiuta anche a individuare i più grandi pericoli per la formazione di Abate.(4 gol in 7 partite) è da tenere d'occhio, ma a preoccupare è l'ala destra degli spagnoli:, richiamando ironicamente il soprannome da calciatore del proprio tecnico, è il bomber indiscusso dei Colchoneros conin Youth League. Seconda punta duttile, il classe 2004diventando il primo giocatore nella storia della competizione a siglare almeno un gol in tutte le sei partite della fase a girone: non sorprende che l'Atletico lo abbia blindato con une che Simeone gli abbia messo gli occhi addosso, chiamandolo ad allenarsi con la Prima squadra. Un altro Niño accompagna Torres nella sfida al Milan e all'ex compagno Abate.