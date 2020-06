Laè ripartita per un finale di stagione rovente, due mesi di calcio come mai prima d'ora per permettere al campo di dare i verdetti. E quale modo migliore di accompagnare questo rush finale se non con un gioco a premi?. Scopriamo quindi quali sono i 6 match selezionati per il- Si parte dal big match di giornata tra: la squadra di Pioli vuole dare seguito al successo di Lecce e ospita la squadra contro cui ha vinto più partite in Serie A (74). Attenzione però ai giallorossi e al loro leader: doppietta alla Samp nell'ultimo turno, eIn palio punti pesanti, il Milan insegue l'Europa League e la Roma la Champions, obiettivi che possono cambiare il mercato delle due squadre: i rossoneri trattano il rinnovo die si preparano alla rivoluzione Rangnick, i giallorossi lottano per trattenere i loro gioielli ambitissimi sul mercato, su tutti- Dal Milan a un ex rossonero, Gennaro: sull'onda dell'entusiasmo per il trionfo in Coppa Italia sulla Juve, il suo Napoli continua la cavalcata verso l'Europa e lo fa contro la Spal, alle ultime chiamate salvezza, contro cui non ha mai perso nelle ultime 12 partite di campionato. Il Napoli è la squadra contro cui la Spal ha segnato il maggior numero di gol nel massimo campionato italiano (43), la sfida sarà un banco di prova per: già acquistato dagli azzurri per la prossima stagione, avrà l'occasione di mettersi in mostra davanti alla sua prossima squadra e dimostrare di poter ambire a raccogliere l'eredità di, sul cui futuro aleggiano ancora molti dubbi.- Claudio Ranieri vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta di Roma e ilè un avversario 'comodo' per la: nessuna sconfitta negli ultimi 12 confronti interni. La squadra di Mihajlovic, poi, non è capace di pareggiare lontano dal Dall'Ara: l'X in trasferta manca dalla sfida di settembre con il Genoa. Fari puntati su: il classe '97 è il faro dei rossoblù, che hanno tutte le intenzioni di puntare ancora su di lui anche per la prossima stagione nonostante i tanti interessamenti., una corsia preferenziale per i bianconeri in caso di cessione...- Ildi De Zerbi si rilancia e dopo il pareggio di San Siro con l'Inter torna tra le mura 'super amiche' del Mapei Stadium: tre vittorie nelle ultime quattro. Merito soprattutto del talento offensivo di Berardi e: ora è 100% dei neroverdi, che però non escludono una sua partenza in estate.. Dall'altra parte l'rivelazione della stagione, oggi alle prese con il mal da trasferta (nessuna vittoria nelle ultime cinque). Le attenzioni sono tutte per, nome caldo del mercato di questi giorni: laha incassato il sì del difensore e ha superato l'offerta di, che rischiano di vedersi beffate dopo mesi di inseguimento.- Se la squadra contro cui si sono vinti più incontri in Serie A (27) è una corazzata come l'di Gasperini, per l'c'è poco da sorridere. Se poi le ultime reti le mette a segno quasi tutte la formazione orobica (11 degli ultimi 12), il gioco si complica ulteriormente. Lotta salvezza e corsa Champions si intrecciano in questo scontro, che mette sul tavolo anche alcuni dei giocatori più mormorati sul mercato: non c'è, fermato da un grave infortunio e promesso sposo della, ci sono invece, sui quali è sempre vivo l'interesse di. E poi, ci sono i tanti gioielli dell'Atalanta: su tutti, in gol anche nella rimonta sulla Lazio, sogno dell'ma anche die destinato a scatenare un'asta internazionale.- Dulcis in fundo, l'delusa dal rocambolesco pareggio interno con il Sassuolo e senza lo squalificato Skriniar. Le trasferte ultimamente sono un problema per Conte, sconfitto nelle ultime due con Lazio e Juve, ma a far sperare i nerazzurri c'è la difficoltà realizzativa casalinga del Parma (nessun gol nelle ultime due), reduce però dal poker a Genova. Eriksen e Lukaku iniziano a girare, ma l'Inter ha bisogno di ritrovare il miglior: Marotta lo ha blindato a parole,, a segno solo una volta nelle ultime 4, nella vittoria sulla Samp.