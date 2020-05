Bravura, tanta bravura. Fortuna, anche quella in buona dose e senza la quale forse oggi non saremmo qui a raccontare questa storia. Ma, splendido interprete del nuovo modo di intendere il calcio in Germania e futura gallinella dalle uova d'oro per il. Una grande intuizione, dicevamo, quella di- Non sufficienti - di solito - per iniziare a giocare per l', la squadra del suo paesino, ma persino l'integerrimo(il suo primissimo allenatore) fu costretto ad arrendersi all'evidenza dopo averlo visto all'opera. Una scommessa certamente - eravamo nel 2003 - ma una scommessa devi anche saperla coltivare per farla fruttare e la Federcalcio tedesca sa ricordarselo. Ad oggi,, diventato nel frattempo capitano del Bayer Leverkusen, sicuro uomo mercato nei mesi a venire e prossimo punto di forza della nazionale. Soldi reinvestiti immediatamente dall'Alemannia nelle strutture del suo centro sportivo, nella speranza di trovarne altri come Havertz.- Bravura, fortuna e un'intuizione. Ma potremmo aggiungere anche la parolain questa storia. Perché Kai ha saputo farsi largo, prima nell'Alemannia Aachen e poi nel settore giovanile delle Aspirine, nonostante. Ma per uno che sin da bambino spiccava per la sua determinazione e per essere "centrato" - umile, tranquillo ma che non rincorreva le cose frivole - ci voleva ben altro per stoppare la sua inarrestabile cavalcata.come ha mostrato nell'ultima esibizione in Bundesliga contro il Werder Brema. Sa fare tutto, lo sa fare benissimo:. Il suo segreto può essere sintetizzato in queste tre parole: "", il successo grazie alla varietà. E' grazie a questi ingredienti che oggi piace proprio a tutti in giro per l'Europa, Juve compresa.