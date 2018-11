Al Milan è arrivato cinque anni fa, con il Milan non ha mai esordito. La storia di Stefan Simic, fino a oggi, è uguale a quella di molti giovani di belle speranze che transitano dalle big: presi da ragazzini, non hanno chance in prima squadra e passano anni a girovagare in prestito, in attesa di trovare una dimensione in provincia. Da quando, nel 2013, ha lasciato Genova e il Genoa per volontà di Galliani, il 23enne difensore nato a Praga da genitori bosniaci ha fatto più o meno lo stesso percorso: non ha mai giocato con il Milan dei grandi, spendendo le ultime stagioni con Varese, Mouscron e Crotone, con il quale ha collezionato 10 presenze in Serie A.



TOCCA A LUI? - La grande occasione però potrebbe presto arrivare. Le assenze contemporanee di Romagnoli, Caldara e Musacchio lasciano il Milan con poche opzioni e obbligano Gattuso a fare scelte inimmaginabili a inizio stagione, tra queste c'è la presenza di Simic dal primo minuto. Il difensore che ha esordito a soli 15 anni con lo Slavia Praga, cresciuto nel mito di Thiago Silva, potrebbe essere titolare contro la Lazio, in uno difesa a 3. Le prove di campo dei prossimi giorni saranno significative in quest'ottica, Simic è pronto a giocarsi la sua chance. E a dare credito a Galliani, il primo a puntare su di lui.