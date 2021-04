E' bastato qualche pomeriggio sul divano, durante il lockddown, per innamorarsi di. Fabio Paratici ha alzato il telefono, qualche telefonata e tac, colpito e affondato: l'ex Schalke è diventato il primo americano nella storia della Juventus. 4,5 milioni per il prestito e 18,5 per il diritto di riscatto più 6,5 di bonus. Al giocatore cinque anni di contratto in caso di acquisto definitivo. Dopo poche partite in bianconero McKennie convince tutti, e due mesi fa è arrivata la nota ufficiale della società che annuncia l'acquisto a titolo definitivo.