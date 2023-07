, detto da quelli che non si può proprio dire no, ma perché poi? Sì all’, il vulcano che erutta milioni, lì dove la lava è oro che cola sul pianeta come nella sigla di Blob quando c’è il tipo in quel vecchio film che dice: “E’ la cosa più orribile che ho visto in vita mia”. Ok, forse questa corsa all’oro. Tutti in Arabia, perché. Fateci caso: ogni tre per due in queste ore di trattative più o meno credibili, salta fuori dal mazzo l’offerta di un club arabo.. Non c’è un orizzonte, non c’è una terra da evangelizzare, non c’è un campionato con cui misurare le proprie ambizioni, non c’è nulla fuorché il denaro, che in fondo - per i calciatori - è tutto. Avanti tutta, avanti tutti., ha piantato la prima bandierina. Rotti gli argini, l’arruolamento ha preso ritmi frenetici.: tutta gente che fino a un attimo fa frequentava - e talvolta vinceva - la Champions League.. L’Europa del calcio saccheggiata, è la legge del mercato bellezza. Siamo di fronte a un ricambio generazionale epocale, qualcosa che - ce ne accorgeremo a breve - sta spostando in maniera netta la gerarchia del calcio mondiale. Nessuno si chieda il perché, non è un lusso che ci si può concedere: si va per grattare l’ultimo (o il penultimo: scommettiamo) ingaggio della carriera, per mettersi la coscienza in pace e garantire il benessere a familiari, figli, nipoti.E’ cronaca di queste ore: Milinkovic-Savic fortemente attratto dal salto della quaglia (l’Al-Hilal pronto a sborsare 40 milioni alla Lazio, triennale per lui da 30 a stagione),che - così, turista per caso - va a farsi un giro nel centro dell'Al-Ittihad e rilascia la più gettonata (e insulsa) delle dichiarazioni estive . Credici, anche oggi la gallina dalle uova d’oro, anche subito, meglio non perdere tempo che poi l’occasione passa e agli arabi - hai visto mai - magari viene in mente un qualsiasi altro nome.per esempio - ma è l’eccezione che si manifesta come la polvere su un ingranaggio che non è destinato a fermarsi, non c’è motivo perché si fermi. Avanti tutta, avanti tutti. Posto ce n’è, fa niente se è un circo con la platea indifferente, con i pagliacci che ridono a comando, il domatore di leoni con il frustino laccato e gli acrobati - che poi sarebbero questi campioni a rimorchio - che si esibiscono in