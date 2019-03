Lo chiamavano il 'blocco Juve', il gruppo storico di giocatori che la Juventus prestava alla Nazionale italiana e che, puntualmente, consentiva agli Azzurri di portare a casa successi e trionfi. L'asse portante delle nostre selezioni ha sempre avuto una matrice di stampo bianconero e anche nelle ultime due trionfali uscite con Roberto Mancini da ct il blocco-Juve ha funzionato portando unità di intenti in campo e fuori. Un blocco che, in vista della prossima estate, potrebbe anche ampliarsi.



GLI AZZURRI BIANCONERI - Chiellini e Bonucci sono ovviamente i leader della Juve e della Nazionale, ma Mancini nelle ultime convocazioni ha dato spazio e minuti anche a Kean e Spinazzola che, lentamente, si stanno prendendo grandi soddisfazioni e potrebbero diventare dei punti fermi del presente e del futuro. Infine c'è Perin, che è rimasto in panchina, ma che è pienamente parte del gruppo. CHIESA E ZANIOLO - Secondo Tuttosport però, il direttore dell'area sport Fabio Paratici è pronto ad ampliare la batteria degli azzurri attraverso il mercato. Il nome più caldo è quello di Nicolò Zaniolo, esploso alla Roma nel corso della stagione e alle prese con un difficile rinnovo di contratto. A Paratici piace da tempo e con la società giallorossa è attivo un fitto scambio di informazioni che comprendono anche Manolas e Higuain. Il sogno della Juventus corrisponde però a Federico Chiesa. L'esterno della Fiorentina è valutato già 70 milioni dai Della Valle con cui i rapporti sono tornati buoni nel corso dell'ultimo anno. La concorrenza è tanta, ma la Juve ha contropartite tecniche valide da inserire nell'affare per abbassare l'impatto economico dell'operazione. Per un Ital-Juve che funziona, e che potrebbe funzionare ancora di più.