Tutto vero! TUTTO VERO. Li abbiamo dominati, segnando 102 punti. A casa loro.



Non è più un sogno, è REALTA'.



Grazie Azzurri, per queste lacrime di gioia.



Torniamo ai Giochi Olimpici dopo 17 anni!

La squadra di Meovince la finale del torneo pre olimpico 102 a 95 in casa delladidall'inizio alla fine, soffrendo nel finale ma non cadendo, trascinata dalle accelerazioni di Nicodalla classe di Achille, che brilla sotto gli occhi del suo prossimo allenatore al Fenerbahce, dalla regolarità di Simonedalla leadership di Stefanoe dalla freschezza, abbinata a personalità, di Alessandro. (24 punti per Mannion, 21 per Fontecchio, 22 per Polonara e 15 per Tonut).Davanti a circa 4mila serbi, gli Azzurri danno eco alle vittoria dell'die firmano una grandissima impresa,, quando ad Atene 2004 Basile e compagni conquistarono l'argento. Senza i big, l'Italia dei giovani arriva fino in fondo. E ora, a, se la vedrà, nel girone, con Australia, Nigeria e Germania. Gioia azzurra nel calcio, festa azzurra nel basket.