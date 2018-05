Il talento che sboccia nella polvere. La speranza del futuro che filtra tra le nubi delle leghe minori, come un raggio di sole quando il cielo è grigio. Tra i campi di periferia, con pochi spettatori e un calcio più fisico e meno tecnico, spesso la classe viene fuori. In Spagna e in Germania, nelle cosiddette 'Squadre B', le squadre riserve, ci sono giovani che si perdono, schiacciati da un calcio antico e "cattivo", altri che, invece, si fortificano. E fanno le fortune del club. Chiedere al Bayern, chiedere al Barcellona, chiedere al Real Madrid. L'Italia, con le parole di Costacurta, ha ufficializzato la scelta di aprire alle Squadre B da iscrivere al campionato di Serie C. Squadre serie, squadre vere, squadre vive che possono retrocedere e salire: tutti Under 21, due Under 23 e tante speranze di far crescere i maggiori talenti del vivaio.



QUELLI DELL'ESTERO - Spagna e Germania, le ultime due nazionali campioni del mondo, hanno da tempo, con regolamenti differenti, squadre riserve che hanno la possibilità di giocare in campionati professionistici: chi in Segunda Division, chi in Tercera, chi in 3.Liga. Poche telecamere, tanti giovani, tantissimo agonismo. Ed è qui che sono sbocciati i talenti più cristallini di chi ha dominato l'Europa e il Mondo prendendo a calci un pallone: Muller, Boateng, Thiago Alcantara, Busquets. Chi dopo aver creato grandi ambizioni con fiammate di talento e caterve di gol, chi giovando della fiducia di un mister promosso in Prima Squadra e messo nel sistema giusto. Vero Pep? Vero Sergio? La Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 talenti che sono sbocciati nelle Squadre B. Con la speranza che anche l'Italia possa raccogliere talenti preziosi per rinascere.