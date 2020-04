L'Italia si prepara a vivere una Santa Pasqua diversa dal solito, con il coronavirus e i decreti ministeriali che ci obbligano a stare in casa. Non sarà possibile celebrare le feste con amici e parenti, niente grigliate di Pasquetta e neanche oggi, il Venerdì Santo, recarsi in Chiesa per dare il consueto saluto a Gesù Cristo morto in croce.



Sui social stanno partendo diverse iniziative per ricordare la morte di Gesù anche restando a casa. C'è chi si collegherà con i canali tv che trasmetteranno le immagini da San Pietro, ma c'è anche chi, nel proprio piccolo della propria diocesi si sta attrezzando per far vedere ai fedeli sui social la celebrazione. Infine c'è chi sta lanciando anche l'ipotesi di un minuto di silenzio e successiva preghiera dai balconi delle proprie abitazioni.



Gli italiani non stanno rinunciando però ad organizzare il proprio menù di Pasqua e impazzano sul web le ricerche per le ricette perfette dei piatti tipici pasquali. Dall'agnello al Casatiello, ma qual è il trucco per una Pastiera napoletana perfetta? Ecco alcune ricette nella nostra gallery