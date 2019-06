Amichevole da 120' per la Nazionale Italiana a Coverciano che, in vista delle gare contro Grecia e Bosnia Erzegovina, valide per le qualificazioni a EURO2020, ha affrontato il Bologna Primavera in 3 tempi da 40' ciascuno. Tante prove per Roberto Mancini, che ha rinunciato al 'falso nove' appannaggio di un centravanti puro, soluzione che sembra comunque distante da quella per la quale il CT opterà ad Atene. Una partita senza storia fin dalle prime battute: da segnalare le doppiette di Pellegrini, Immobile, El Shaawawy ed Emerson nel 17-0 finale. Non hanno preso parte alla sessione Spinazzola - che ha finora lavorato a parte - e Kean.



Le formazioni dell'Italia.



Primo tempo (4-3-3): Sirigu, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi, Bernardeschi, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Pavoletti (Immobile).



Secondo tempo (4-3-3): Cragno, De Sciglio, Mancini, Romagnoli, Emerson, Pellegrini, Sensi, Barella, Bernardeschi (El Shaarawy), Belotti (Immobile), Insigne (Grifo).



Terzo tempo (4-2-3-1): Gollini, Izzo, Mancini, Acerbi, Emerson, Cristante, Sensi, Grifo, Zaniolo, El Shaarawy, Immobile (Quagliarella).



Marcatori: aut. Cassandro, Verratti, Insigne, Chiesa, Belotti, Pellegrini x2, Immobile x2, Grifo, Zaniolo, Sensi, El Shaarawy x2, Quagliarella, Emerson x2.