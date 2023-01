Il dolore nel mondo del calcio per la scomparsa di Gianluca Vialli è fortissimo. Lo piangono le sue ex squadre, lo piange chi ha condiviso le sue imprese. Ultima l'Italia campione d'Europa nel 2021.



Da Insigne a Donnarumma, da Berardi a Locatelli, gli Azzurri protagonisti nella notte di Wembley dedicano affettuosi ricordi a Vialli, leader in campo e fuori e prezioso per Roberto Mancini nella gestione del gruppo.