C'è unache torna a giocare, dopo 10 mesi, che interrompe la striscia positiva di 11 vittorie consecutive, pareggiando contro la, e che si appresta a sfidare l'nella seconda gara dellaed è composta da quella che dovrebbe essere la meglio gioventù del calcio italiano: Nicolò, Moisee Federico. Tre situazioni diverse, tre destini diversi, tre condizioni diverse.Nell'unica sconfitta della storia dell'contro la, ultima di Sacchi da ct, segnòContro la stessa Bosnia, però, delude ancora il figlio,, che da esterno offensivo, largo, larghissimo come lo vuole Mancini,: la catena confunziona solo una volta, nella ripresa, con l'ex Valencia che va al tiro; poi qualche esitazione di troppo, mai uno spunto, una sola conclusione, a inizio gara, sballata. E' la prima della stagione, la condizione è ancora da ritrovare, ma la sensazione che Chiesa jr lascia è la stessa da qualche mese a questa parte:Voglioso di spaccare al mondo,: vuole rimanere in Italia, è pronto a lasciare la, l'Inter e la Juve ne avevano parlato mesi fa con la Viola, ma a quelle cifre, 70 milioni di euro, nessuno, a oggi, si è fatto avanti concretamente. Anche perché le prestazioni del 14 azzurro non sono sempre convincenti: alti e bassi, incostanza, incomprensione tattica. Esterno a tutta fascia o solo offensivo? Investire quella cifra per un ibrido è rischioso...Eccoli gli altri due giovani uomini mercato. Se per, sogno juventino del mercato ma, a oggi, irraggiungibile,Si continua a parlare di, coi bianconeri che sono pronti a offrireall'Everton, anche per sistemare la questione liste, pur di arrivare all'ex Verona,alla corte della Vecchia Signora. Difficile la stagione del classecon la maglia dei Toffees: tanta panchina, due soli gol, un ambientamento non facile.. Vuole l'Italia per l'Europeo: Mancini ha già dimostrato di sapersi fidare di lui, convocandolo in un momento non semplice. EZaniolo merita un ulteriore discorso a parte. Friedkin vuole farne il simbolo del nuovo corso romanista, per questo, a fine mercato, si entrerà più profondamente nel discorso: sa che tra le mani ha un gioiello fuori categoria. Ieri è entrato nella ripresa, da esterno offensivo, al posto di Chiesa, e non da mezzala, come lo aveva provato Mancini nell'ultima partita disputata dall'11 azzurro con la Nazionale. Uno strappo dei suoi è stato fermato dall'arbitro, ma la gamba c'è.@AngeTaglieri88