e vediamo che cosa si troverà davanti il prossimo governo., ha impostato e portato a termine il piano di vaccinazione anticovid, ha innestato la riforma della giustizia, ha chiuso una serie di contratti con nuovi partner - soprattutto africani - per l'importazione di gas ed ha rappresentato più che degnamente l'Italia sul fronte internazionale:(il più importante che abbiamo avuto negli ultimi anni) per l'Europa e tutto l'Occidente. Ma non basta., innestata prima dal COVID poi dalla guerra di Putin contro l'Ucraina, hanno creato un “combinato disposto” micidiale:(in parte iniziata prima della guerra per la mancanza di approvvigionamenti soprattutto tecnologici), dovuta agli aumenti energetici di gas, petrolio e altre materie prime., a seguito dell'aggressione all'Ucraina. Secondo le stime della Commissione Europea, l'Italia ha visto svanire da 30 ai 35 miliardi di Euro di Pil a causa della guerra.per il 2022 di quasi la metà: dal 4% si scende a circa il 2,5%. Sempre secondo la Commissione, l'anno prossimo è prevista una crescita del Pil italiano a circa l'1,9%, ma per(il piano di aiuti economici che l'Europa ha stanziato per l'Italia). Il PNRR vale, infatti, il 2,1 punti in percentuale di Pil, Vuol dire che senza quest'ultimo l'Italia sarebbe in recessione.o meglio deve ottemperare alle condizioni pattuite per ottenerlo. Una serie di riforme (Draghi è riuscito a portare a termine quella della Giustizia di cui vanno scritti i regolamenti) tra cui la legge sulla Concorrenza, la riforma della Pubblica Amministrazione, la digitalizzazione e la transizione ecologica., sceso nel dal 155,3 del 2020 al 150,8 del 2021 e con un'ulteriore flessione al 146,8 prevista nel 2023. Altamente pericoloso sarebbe quindi un aumento dello spread per via di maggiori interessi sul debito.E' utile ricordare che le infrazioni dell'Italia nei confronti dell'Europa, nel luglio di quest'anno, risultano 85: 58 per violazione del diritto dell'Unione e 27 per mancato recepimento di direttive, tra cui la Bolkestein, che tanto ha fatto infuriare ambulanti, balneari e taxisti. I. E i tempi sono stretti., che però non tutti accettano (la caduta del governo Draghi fu battezzata “la crisi del termovalorizzatore”). Tant'è che Salvini avrebbe addirittura chiesto a Draghi, dopo aver contribuito a defenestrarlo, insieme a Conte e a Berlusconi, di portare a termine la politica energetica nel mese prossimo.