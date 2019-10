Suggestione, opportunità, nuova vita sportiva. Francescoha sì appeso gli scarpini al chiodo, ma può sempre tirarne fuori un paio da. Già, perché latenta la leggenda della, ex numero 10 giallorosso che ora si diverte a fare gol con la sua squadra di calcio a 8, lo. A proposito: tripletta e magie nell'ultirmo turno della Serie A1 contro la... Roma!Come riporta il Corriere dello Sport, Andrea, presidente delLa Divisione Futsal, ha lanciato l'idea: "Visto che si sta dando al calcio a otto con la sua squadra ed è ancora in buona forma, sarebbe un sogno vederlo su un campo di futsal con la maglia della Nazionale. Sarebbe fantastico avere in rosa un fenomeno come lui, lo vedrei bene nel ruolo di pivot". Ma Totti, che ne pensa?Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Pupone è tentato da questa nuova sfida: ha 43 anni, ma dal punto di vista fisico si sente integro. La tecnica, quella è immutata. Ora l'del futsal è in ritiro a Eboli e dal prossimo 24 ottobre sfideràper qualificarsi al. Per queste gare Totti è fuori tempo massimo, ma per la competizione iridata, che si svolgerà tra settembre e ottobre del 2020 in Lituaania, no. Totti non ha chiuso le porte, ha tempo per pensarci e prepararsi. E, in caso di qualificazione, la suggestione può diventare realtà.