. Non ci sono altre parole per descrivere i ragazzi dell'inseguimento a squadre, che regalano, il secondo in due giorni.si ripetono e si migliorano, entrando nella storia del ciclismo e dello sport tricolore: ieri il trionfo contro la Nuova Zelanda in 3'42"307,Un capolavoro, che segue quasi il copione di un film. Di fronte ci sono i danesi, campioni del mondo in carica da battere per aggiudicarsi l'oro, ma il record di 24 ore prima toglie ogni paura ai ciclisti azzurri che partono subito forte e mettono un buon margine nonostante gli scandinavi siano specialisti nei primi 3 km. La reazione di Madsen e compagni è furiosa e nel giro di pochi giri recuperano e si portano a loro volta avanti, toccando un vantaggio massimo di otto decimi.. Milan avvia la rimonta alzando il ritmo: un decimo a giro mangiato ai danesi che non riescono più a rispondere, il sorpasso arriva all'ultimo prima della gioia finale, l'oro con altro record.Tripudio azzurro, risultato storico e lacrime per il ct. E un'impresa per, volto più rappresentativo del treno azzurro e autore di un'annata da incorniciare. Le critiche che avevano accompagnato il quinto posto nella crono individuale a Tokyo (vinta da Roglic), anche ingenerose, non lo hanno scalfito e hanno invece dato ulteriori motivazioni per le prove su pista, dove non ha tradito. Lui, un '' come lo chiama papà Marco (atleta olimpico di canoa a Los Angeles 1984), che ha sfruttato i mesi di lockdown per specializzarsi nei lavori manuali di cura della casa (dal taglio della legna alla siepe, per aiutare i genitori a Vignne) e nelle grigliate. Cultore deie appassionato di videogiochi:. Ora è davvero un ragazzo d'oro anche dal punto di vista sportivo, un gigante buono (193 cm) che raggiunge Jacobs e Tamberi: Ganna è di un altro pianeta, entra nella leggenda dello sport italiano.