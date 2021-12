contro il Liverpool, che è costato l'eliminazione da tutte le competizioni europee,- che porta in dote un secondo posto nel girone che può valere un avversario più complicato agli ottavi -Per ritmo, qualità tecniche e capacità di sfruttare ogni singolo dettaglio per fare la differenza. Una verità che anche Juventus e Atalanta hanno conosciuto nei rispettivi confronti diretti contro Chelsea e Manchester United.- Le formazioni di Allegri e Gasperini possono parzialmente conslarsi con i 3 punti strappati a Torino ai campioni d'Europa o il pari imposto ai Red Devils a Bergamo, dove solo un grande Cristiano Ronaldo ha negato l'impresa.delle squadre., lasciando il bottino pieno ai blancos, che hanno chiuso il doppio confronto con un complessivo 3-0;, che ha realizzato 5 reti contro le 3 dei rossoneri. Juve e Chelsea si sono spartiti la posta e virtualmente si giocano ancora il primato del girone, maPer chiudere con l'Atalanta, che porta a casa un punto nel computo dei due confronti col Manchester United, che ne conquista 4.Il calcolo porta alle nostre avversarie un bottino totale di 19 punti contro i 4 delle rappresentanti della Serie A: un risultato francamente deludente, unito al rimpianto e al timore che(per Inter e Atalanta),(per Inter e Juve),Persino l'Ajax, capace di vincere tutte le sei partite del suo raggruppamento e di annichilire con irrisoria facilità un certo Borussia Dortmund, non va a sua volta sottovalutato. Discorsi forse prematuri ma che è giusto iniziare ad affrontare, ben consapevoli dei nostri attuali limiti. Che restano tanti, tantissimi, al cospetto delle big d'Europa.