L'Italia di Mancini stende la Turchia con un netto 3-0, facendo divertire i presenti all'Olimpico di Roma ma anche i tifosi a casa, che sono rimasti incollati alla tv: 12.749.000 spettatori sulla Rai, per uno share pari al 50,7%, mentre su Sky un milione e 533mila spettatori medi e il 6,2% di share: quindi 14,3 milioni di spettatori con il 56,9% di share. Meglio di Sanremo nel 2021, che aveva chiuso, nella serata finale, con 10.715.000 spettatori e il 53,3% di media.



Battuto Sanremo, l'Italia di Mancini non batte quella di Conte a Euro 2016: il 13 giugno contro il Belgio, infatti, gli Azzurri avevano tenuti incollati 19 milioni di spettatori allo schermo, per il 64,5% di share.