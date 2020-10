Sollievo per la Nazionale azzurra: i calciatori dell'Italia di Roberto Mancini hanno sostenuto un secondo tampone, per verificare l'eventuale positività al Coronavirus, ed è emersa la negatività di tutto il gruppo, compreso Stephan El Shaarawy, che era risultato positivo "a bassa carica" nel primo giro.



EL SHAARAWY POSITIVO AL PRIMO TAMPONE - Il Commissario Tecnico della Nazionale doveva presentarsi in conferenza stampa a metà pomeriggio, ma l'incontro coi giornalisti è stato rinviata a causa della prima positività dell'ex Roma, risultato poi negativo al secondo tampone. El Shaarawy aveva effettuato anche un test sIerologico, che ha dato esito negativo, come confermato dal professor Ferretti, medico della Nazionale. Il primo tampone invece aveva avuto esito positivo, seppur a bassa carica: nessun contagiato dal Covid dunque per la Nazionale azzurra.



LE PAROLE DEL DR. FERRETTI - ​ll professor Andrea Ferretti, Responsabile dell'Area Medica della Nazionale, aveva parlato poco prima della conferenza stampa di Mancini: "Questa mattina abbiamo ricevuto i risultati dei tamponi eseguiti ieri sera all'arrivo a Bergamo, un tampone è risultato positivo, si tratta di un giocatore, è Stephan El Shaarawy. In realtà la comunicazione ufficiale, questo è un particolare non secondario, è stata fatta anche alla UEFA, è un tampone positivo. Si tratta di uno a bassa carica, il che lascia intendere che potrebbe anche darsi che si tratti di un falso positivo". Così è stato.