L'Italia vince e convince, rifila un sonoro 6-0 al Lichtenstein e vola in vetta al girone J delle qualificazioni ai prossimi Europei. Un'Italia in parte sperimentale ma che, come sottolineato da Libero vede un grande filo conduttore in uno degli agenti più chiacchierati, discussi e criticati: Mino Raiola. Tanti, infatti, sono i talenti controllati dal super-procuratore e altri ne sono in arrivo dalle Nazionali giovanili.



IL FENOMENO KEAN - L'attenzione su Raiola l'ha spostata inevitabilmente Moise Kean. L'attaccante della Juventus è infatti passato sotto la protezione dell'agente in giovanissima età e grazie a lui sta trattando in questi giorni il primo grande contratto della sua vita. La Juventus vorrebbe trattenerlo, ma non è escluso che alla fine ci possa essere una separazione.



DONNARUMMA - Una trattativa che potrebbe richiamare quella che ha portato un altro grande assistito di Raiola al centro delle attenzioni mediatiche in giovanissima età. Gianluigi Donnarumma è infatti diventato il portiere titolare e punto fermo della Nazionale di Roberto Mancini, ma il suo primo contratto da professionista con il Milan ha fatto ampiamente discutere. Anche per lui in queste settimane si parlerà di rinnovo, prolungamento e aumento salariale. VERRATTI E INSIGNE - L'asse portante dell'Italia del futuro passa anche dalla consacrazione di due talenti transitati ed esplosi a Pescara e oggi titolarissimi e perni fondamentali di Napoli e PSG. Lorenzo Insigne e Marco Verratti non erano rappresentati da Raiola, ma hanno scelto lui nelle ultime due stagioni per assicurarsi un futuro brillante. Il capitano del Napoli sta trattando il rinnovo, ma non ha escluso l'addio mentre il centrocampista ha aumentato di anno in anno, anche grazie a Raiola il suo ricco stipendio a Parigi.



I RITORNI ATTESI - Fra gli Azzurri di Raiola non vanno dimenticati Giacomo Bonaventura, alle prese con un grosso infortunio al ginocchio ma sempre considerato anche da Mancini e, soprattutto Mario Balotelli. L'attaccante è a un punto di svolta, l'ennesimo della sua carriera. Le voci sulla Nazionale animano sempre polemiche, ma col Marsiglia sta facendo benissimo e Mancini è pronto a richiamarlo a prescindere dalle critiche. A fine anno scadrà il suo contratto col Marsiglia e sarà ancora Raiola a dover trovare per lui la giusta dimensione.



CHI ARRIVA - Chi può arrivare fra i giovanissimi? Fra i '98/'99 ci sono Luca Pellegrini, terzino della Roma in prestito a Cagliari, la coppia di attaccante dell'Italia Under 20 Gianluca Scamacca (Sassuolo) e Andrea Pinamonti (Frosinone in prestito dall'Inter) e lo sfortunatissimo attaccante oggi al Lecce ma di proprietà dell'Atalanta Marco Tumminello. Infine non è ancora chiusa la battaglia per assicurarsi anche Nicolò Zaniolo. Sì, la stella della Roma ha cambiato agente passando da Castelnovo a Vigorelli, ma Raiola continua il proprio pressing per strappare i diritti di intermediazione. Per un'Italia sempre più ai piedi di Raiola.