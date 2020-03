. Stop ai principali campionati europei e sospese pure Champions ed Europa League. Tutto per il, che ha costretto Conte non solo a chiudere Serie A e campionati, ma anche negozi e attività di non primaria necessità.Nei giorni scorsi, la redazione divia ha dato i suoi consigli su libri e film per continuare a respirare aria di calcio , ma pagine scritte e pellicole non sono l'unico modo per spendere qualche ora di svago e relax in casa.Joystick o tastiera, smartphone o joypad e perché no, anche i nostalgici e ingombranti cabinati da sala:nei loro momenti liberi e in quelli di reclusione a casa per influenza o per 'marinare' la scuola. Grazie all'avvento dell'online, sono in grado di unire tramite uno schermo amici fisicamente lontani. E negli ultimi anni sono anche diventati una vera e propria professione con la nascita degli eSports competitivi, ma questa è un'altra storia... Intanto anche la nostra redazione si lascia trasportare, non solo da calcio dove le campagne su, ladidila fanno da padroni. Dalla A del direttore Agresti alla Z di Zanon ognuno rivela i games che più hanno emozionato e tenuto compagnia, un titolo legato agli sport e un altro invece lontano da essi: nuovo e retro, console pc o arcade ecco i nostri ricordi e i nostri consigli. E ovviamente anche voi consigliateci i vostri nei commenti, scambio tra redazione e lettori, come è giusto così.è lo slogan che anche noi diabbracciamo per combattere e sconfiggere distanti ma uniti il coronavirus, ma niente vieta intanto di distrarsi e svagarsi da soli o con amici, anche solo per qualche ora: buon divertimento!Gioco sportivo: NBA2k20 (2019)Gioco non sportivo: Assassin's Creed (2008 - ...)Gioco sportivo: Tetris (1984)Gioco non sportivo: Space Invaders (1978)Gioco sportivo: Fifa 18 (2017)Gioco non sportivo: Uncharted (2007-2016)Gioco sportivo: Virtua Tennis (1999)Gioco non sportivo: Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001)Gioco sportivo: Football Manager (1982 - ...)Gioco non sportivo: Grand Theft Auto (1997 - ...)Gioco sportivo: Scudetto - Championship Manager 01-02 (2001)Gioco non sportivo: SingStar (2004 - ...)Gioco sportivo: Scudetto - Championship Manager 01-02 (2001)Gioco non sportivo: Metal Slug (1996-2009)Gioco sportivo: Re-Volt (1999)Gioco non sportivo: Gyruss (1983)Gioco sportivo: Pong (1972)Gioco sportivo: Top Spin (2003-2011)Gioco non sportivo: Dragon Ball Z - Budokai Tenkaichi 2 (2006)Gioco sportivo: NBA 2k20 (2019)Gioco non sportivo: Kid Chameleon (1992)Gioco sportivo: Mario Sports Mix (2010)Gioco non sportivo: Age of Empires 2 (1999)Gioco sportivo: ISS Pro (1999)Gioco non sportivo: Metal Slug (1996-2009)