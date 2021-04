La macchina organizzativa, in questo caso la sua componente umana, ha rispettato e onorato la festa comandata e ha scelto di andare in pausa Pasqua. In un bellissimo film di molto tempo fa un cammeo dell'italiano tipo: dopoguerra, attentato a Togliatti, moti di piazza e uno dei due amici personaggi chiave della sceneggiatura dice all'altro "sì, c'era la rivoluzione ma io stavo prendendo il cappuccino". Quell'italiano tipo due generazioni dopo vive e lotta ancora insieme a noiAria di piazza per riaprire prima del tempo.. In piazza ad esigere e minacciare c'erano loro, le avanguardie politicizzate. Esplicitamente con le loro insegne (Italexit-Casa Pound) e anche in veste ufficiosa e non ufficiale vestendo panni di comitati di categoria (tutte le organizzazioni e sigle della destra, non esclusa Fratelli d'Italia). Ma è inutile nascondere e nascondersi che con loro oggi c'è vasta parte delle categorie. Ambulanti, ristoratori, bus turistici, gestori di palestre, estetiste, parrucchieri, perfino orafi...In piazza c'erano dei figuranti e dei primi attori (ad esempio quello vestito da sciamano Capitol Hill oppure Vittorio Sgarbi). E c'erano quelli andati con catene e quelli andati a tirar fumogeni e bottiglie e quelli che hanno ferito un po' di poliziotti e quelli alla Q-Anon alla nostrana (tipo colui che al poliziotto intima: "stai delinquendo con la mascherina"). Le avanguardie politicizzate e alquanto scomposte, ma avanguardie un movimento che abbraccia, coinvolge e mobilita un pezzo non da poco della società.Calciatori contagiati, tanti e in continuazione. Sono un gruppo di popolazione ristretto, vivono sotto stretto controllo del rispetto di stretti protocolli. Eppure si contagiano. E' la prova (sul campo è il caso di dire) come in pandemia non esistano protocollo di comportamento e misure che diano sicurezza assoluta di non contagiarsi.. Chi dice che applicando i protocolli alla sua attività riduce i rischi dice la verità. Ma questo non lo dice nei fatti nessuno.Vale per i bar, i ristoranti, le palestre, le piscine, i teatri, i cinema, le fiere...vale perfino per casa propria o altrui quando si sta insieme tra non conviventi.Non ci siamo capiti, o almeno con alcuni è successo di non capirsi. Quando non ci si capisce non è solo buona educazione pronunciare il non mi sono spiegato bene io prima del tu non hai capito. E' sostanza. Quindi provo a spiegarmi: l'indicare che "l'aria che tira" è quella della individuazione tacita ma condivisa di una quota di morti accettabile non era da parte mia condividere e plaudire a questa chiamiamola aria. Contrariamente a quanto molti pensano sia inevitabile e dovuto, cioè che si dà notizia solo di ciò che fa piacere e dà ragione a se stessi) il cercar di capire e di raccontare dove si va comprende anche il vedere ciò che non piace e con cui non si è d'accordo.Peraltro avevo scritto di livello di morte accettabile accompagnandolo con un "altrui" che pur doveva indicare qualcosa. Avevo scritto di eugenetica per l'età della morte (altrui) ed eugenetica non era ed è certo un complimento. Avevo scritto di "blindatura etica fatta di palline di polistirolo disperse" ad indicare il sostanziale deficit etico dell'aria che tira. Avevo scritto della ripetizione, stavolta ancor più colpevole perché consapevole, di una scelta che porterà altre migliaia di morti. Avevo scritto della cultura dello scarto, anzi peggio: quella dello ok, il prezzo è giusto. Avevo segnalato un "ci stiamo" non in adesione ma in stigma. Di indizi per capirci ne avevo seminati, anzi disseminati tanti. Ma per qualcuno non sono stati sufficienti e non ci siamo capiti.Ieri gli ambulanti hanno bloccato le autostrade, vogliono riaprire. Notiziari di ogni tipo sono ricolmi di ristoratori o gestori di attività di ogni tipo che vogliono riaprire.E non la soffio certo io. Fosse per me ne respirerei tutt'altra. E i morti in più, se e quanti saranno, vanno in conto, se ci sarà, alla pressione massiccia e alla voglia feroce di riaprire prima del tempo, di dichiarare a furor di popolo epidemia finita quando non è finita.