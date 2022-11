IL TABELLINO

Insieme al risultato (, un paio di dati significativi sul lavoro di, quest’ultimo del 2006 e ancora giocatore della Primavera dell’Udinese. Non si può dire che il nostro c.t. non sia attento al nuovo e, soprattutto, come nel caso di, convocato quando ancora non aveva esordito in Aerie A, non precorra i tempi., Mancini pensa all’azzurro intenso che dobbiamo ritrovare e perciò non trascura nulla per riscattare l’oltraggio di una seconda e clamorosa mancata qualificazione.. Così, mentre gli altri si preparano a partire per il Qatar, noi dobbiamo essere professionali ed entusiasti anche se affrontiamo l’Albania o, domenica sera, l’Austria.Mancini, al pari di Arrigo Sacchi, pretende che si vinca giocando bene. E questo, nonostante un avvio titubante, è avvenuto anche ieri sera a Tirana. Sotto di un gol dopo appena 16 minuti per un colpo di testa disu punizione cross di Bajrami (un vantaggio firmato Empoli. squadra dove militano i due albanesi), l’Italia ha ribaltato risultato e partita in poco più di sei minuti. Prima con il pareggio di(assist di Grifo), poi con lo stessoche ha trasfomato in rete una splendida iniziativa palla al piede di Raspadori(in coppia con Raspadori) per risolvere, in assenza di Immobile, il cronico problema del gol.Ancheavrebbe potuto segnare (su servizio di Raspadori nel finale di primo tempo), ma neppure nello stadio dove regalò alla Roma la Conference League è riuscito a sbloccarsi completamente.(il neoentratosu tiro deviato da Scalvini), l’Italia è stata convincente sul piano del gioco soprattutto per le giocate che cercavano il terzo uomo. Ovvero, passaggio verticale verso Raspadori, che viene incontro, con pallone imbucato a destra per Zaniolo (più spesso) o a sinistra per Grifo (meno spesso). Un’idea di calcio non certo rivoluzionaria, ma chiara nella volontà di cercare la profondità il prima possibile.L’esercizio si rendeva necessario anche perché. Tuttavia la prestazione del capitano è stato tutt’altro che trascendentale. Sia perché è saltato senza marcare Ismajli in occasione del gol, sia perché quasi tutti i suoi lanci sono risultati imprecisi., caduto malamente con la testa e sulla spalla dopo un tentativo aereo fallito. Al suo posto è entrato il torinista, assai compassato, e l’Italia ha dovuto mettersi completamente nei piedi di Verratti che, comunque, non ha fatto tutto benissimo. Se è vero, infatti, che è stato l’autore dell’assist per il 3-1 di Grifo è altrettanto vero che ha perso palla a centrocampo in occasione della traversa di Bajrami/Scalvini.Nel finale, oltre a Fagioli (entrato al 77’), a Pinamonti e a Pafundi (entrati nel recupero) si è rivisto anche, a dispetto di quelli che non lo considerano ancora un campione (è molto più incidente di Vlahovic) e che si sono scordati delle sue prodezze personali nel trionfo azzurro all’Europeo.. In cui esserci per vincerlo. Pazza idea, lo so. Forse una forma di espiazione prima che un motivo d’orgoglio.Marcatori: 16' Ismajli (A), 20' Di Lorenzo (I), 25' Grifo (I), 64' Grifo (I)Albania (5-3-2): Berisha; Hysaj, Ismajli (71' A.Bajrami), Kumbulla, Mihaj, Lenjani; Abrashi (77' Ramadani), Bare (88' Laci), Bajrami (70' Asllani); Uzuni (88' Skuka), Broja (70' Roshi). Ct Reja.Italia (3-4-3): Meret; Scalvini, Bonucci (90'+1' Pinamonti), Bastoni; Di Lorenzo, Verratti (90'+1 Pafundi), Tonali (45'+3 Ricci), Dimarco; Zaniolo (77' Fagioli), Raspadori (90'+1 Chiesa), Grifo (77' Gnonto). Ct Mancini.Arbitro: Nuza.Ammoniti: Kumbulla (A), Verratti (I), Bare (A), Roshi (A).