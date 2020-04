Tutti ancora a casa, perché è lì che si deve restare finché l'emergenza coronavirus non sarà passata. Calciomercato.com vi intrattiene a ogni ora del giorno, ma c'è spazio anche per film e serie tv, da divorare... con gli occhi. E noi vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere vistoStanotte a San Pietro alle 21.25 su Rai Uno - Nuovo appuntamento con l'approfondimento di Alberto Angela che in questa replica del programma trasmesso nel 2016 sarà in Vaticano per illustrare le bellezze del cuore del cristianesimo occidentale.​Grande Fratello Vip 4 ​ore 21.40 ​su Canale 5 - La puntata finale della quarta edizione della Casa dei Vip più spiata d'Italia e che ha avuto Wanda Nara fra le opinioniste. Chi uscirà da vincitore dalla casa?Brick Mansions ore 21.20 ​​Italia 1 - ​Nel 2018 nella città di Detroit un intero quartiere dominato dalla malavita viene isolato tramite un muro di cinta eretto dalla polizia e controllato da soldati. Nella zona chiusa viene però attivata una bomba e la polizia manda un suo uomo sotto copertura per disinnescare l'ordigno. Con, attore tragicamente scomparso e protagonista della saga Fast and Furious.: Cetto c'è, senzadubbiamente, 21.25, Sky Cinema 1 - ​Dieci anni dopo la sua elezione a sindaco di Marina di Sopra, Cetto la Qualunque vive in Germania, ma il richiamo della sua terra resta forte e la notizia dell'aggravarsi delle condizioni dell'amata zia che lo ha cresciuto lo induce a tornare sul luogo del delitto.Buffa Racconta: Italia Mundial, 21.00, Sky Sport 1 - La storia del Mondiale 1982, dall'urlo di Tardelli alla pipa di Bearzot alle braccia al cielo di Pertini. La Nazionale più amata vince il Mondiale più belloWWE Survivor Series 2015, 20.40, Sky Sport Arena - È stata la ventinovesima edizione dell'omonimo evento in pay-per-view prodotto annualmente dalla WWE. Il torneo per l'assegnazione del titolo WWE vacante e il ritorno dei Brothers of Destruction, Kane e The Untdertaker.Castle, Prime Video - Vi siete persi una delle serie poliziesche più divertenti degli ultimi anni con l'irriverente scrittore di gialli Richard Castle che si affianca all'affascinante ispettore della omicidi Kate Beckett? Tutte le 8 stagioni sono disponibili online.Unknown, senza identità. Netflix - Da qualche giorno disponibile in catalogo ​ è un film del 2011. ​Il Dr. Martin Harris si trova a Berlino per un congresso sulle biotecnologie. Arrivato con la moglie Liz in albergo scopre di aver dimenticato la valigetta con i documenti in aeroporto e prende di corsa un taxi, ma durante il viaggio si trova coinvolto in un incidente stradale e il taxi, con lui all'interno, precipita in un fiume....La spada nella roccia. Disney + - Anche su Disney Plus da qualche giorno si sta ampliando il catalogo ed è da poco stata caricato il noto film Disney che vede protagonista il giovane Semola, apprendista cavaliere, che ben presto diventerà Re Artù accompagnato dalle divertenti magie (e canzoni) di Mago Merlino.