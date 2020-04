. Totale apprezzamento per il 'via libera' concessa a tutti i negozi che vendono articoli di abbigliamento per neonati e bambini. Una scelta giusta e motivata senza alcun tipo di riserva. I piccolissimi e i piccoli crescono alla velocità della luce. Un paio di scarpette o una tutina comprate un mese fa non vanno più bene e occorre provvedere. Così come per le mamme le quali in stato di gravidanza erano obbligate a indossare grembiuloni e vestiti extralarge e ora rivendicano giustamente abiti più femminili.Curiosa e di fatto inattesa la reazione della gente al secondo provvedimento che prevede la riapertura a tempo pieno delle librerie, grandi o piccole che siano. Una cascata di commenti in rete. Alcuni di compiacimento, molti di indifferenza, tantissimi di critica. Alla base una domanda unica e precisa:. Non si tratta di un sofisma ma di un ragionamento sul quale ciascuno di noi dovrebbe riflettere.Sarebbe troppo facile ragionare in termini romantici e squisitamente letterari della serie 'il libro nutre l’anima come il pane soddisfa le esigenze del corpo'. È ciò che, legittimamente, sostengono intellettuali e scrittori venendo per questa loro posizione giudicati 'radical chic' lontani dal pensare comune.. Tra l’altro in edicola vengono venduti anche alcuni libri così come nelle librerie possiamo trovare quotidiani, riviste, cd di musica e cinema.L’aspetto economico della vicenda, poi, non dovrebbe rappresentare motivo di perplessità. Oltre alle grandi catene editoriali - Feltrinelli, Mondadori e Rizzoli - esistono migliaia di piccoli librai indipendenti che vivono il loro status commerciale da autentici artigiani con i pochi 'pro' e i molti 'contro' determinati dall’emergenza.. Ora, con la riapertura, è augurabile che la situazione possa trovare una quadra almeno accettabile.Tutto dipenderà dalla risposta che saprà e vorrà dare la gente a questa nuova fase la quale, è bene sottolinearlo, non comporta alcun tipo di rischio sanitario e nel caso certamente minore di quelli che possiamo correre andando al supermercato o in panetteria.. A loro, che magari non hanno mai aperto un libro, l’invito a fare un salto in libreria per scoprire quanto leggere sia bello e faccia bene.