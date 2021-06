Da Bucarest arriva la notizia che non ti aspetti e che stravolge gli equilibri degli Europei. Tradita da Kylian Mbappé, la sua stella più luminosa, che ha fallito l'ultima occasione ai supplementari e l'ultimo rigore lasciandosi ipnotizzare da Sommer. Fuori la Nazionale di Didier Deschamps, una delle squadre favorite se non la favorita assoluta per la vittoria finale di Euro 2020 per il talento smisurato presente in rosa, soprattutto nel reparto offensivo., che ai quarti non si troverà contro l'armata Bleus ma la sorpresa elvetica,che ora vede un tabellone meno rovente rispetto a come si era presentato al termine della fase a gironi.- Dopo la vittoria con il Galles e la certezza del primo posto nel gruppo A, per gli Azzurri si prospettava un cammino di ferro verso la finale:. A distanza di pochi giorni, il cammino appare meno ostico: superato, a fatica, l'ostacolo austriaco, venerdì ci saranno Lukaku e compagni (con l'incognita sulla presenza di De Bruyne e Hazard), e nell'eventuale semifinale la vincente tra Spagna e Svizzera. Meno ostico sul lungo periodo, ma certamente non privo di insidie e pericoli per la Nazionale di Mancini che comunque dovrà mettere da parte ogni calcolo o pensiero per poter superare una rivale complicata come i Diavoli Rossi. Poi la semifinale, che potrà mettere davanti una Spagna in ricostruzione o la Svizzera già travolta ai gironi (3-0)., probabilmente l'avversario più temuto dall'inizio della competizione, anche in virtù di una lunga e calda rivalità tra i due versanti delle Alpi. Uno spauracchio caduto invece fragorosamente e inaspettatamente.