La Nazionale Under 15 ad Albufeira sconfigge i padroni di casa del Portogallo (3-2) e si aggiudica il Torneo di Sviluppo organizzato dalla Uefa. Una partita giocata per il primo posto nel torneo, contro i temibili lusitani e vinta con slancio, caparbietà e bel gioco. Ambedue le Nazionali giovanili scendono in campo preceduti da due vittorie (contro Turchia e Lettonia) e condividendo il primato in classifica, ma sin dall'inizio del match, i ragazzi di Massimiliano Favo partono in quarta concludendo il primo parziale in vantaggio di due reti grazie ai gol del difensore della Juventus Paolo Ceppi, realizzato dopo appena due minuti di gioco, e di Francesco Camarda che raddoppia al 30’ (l’attaccante milanista alla sua quarta realizzazione in questa competizione).



Non sazi, gli Azzurrini colpiscono anche un palo al 33’ con l’orobico Samuele Inacio, ma nella ripresa un leggero calo fisico favorisce la reazione d’orgoglio dei portoghesi che arrivano al pareggio nell’arco di 5 minuti con le realizzazioni di Furtado al 43’ e Pereira al 48’. L’Italia non si scompone e coglie la vittoria al 53’ con Inacio (al suo terzo gol in questa manifestazione) e addirittura manca un rigore all’80’ con Cristian Acatullo (Sassuolo) che dagli undici metri spreca l’occasione.





Il programma del torneo



Prima giornata (3 novembre)



ITALIA-Turchia 2-1

Portogallo-Lettonia 6-1



Seconda giornata (5 novembre)



Lettonia-ITALIA 0-8



Portogallo-Turchia 4-2



Terza giornata (8 novembre)



Turchia-Lettonia 3-0

Portogallo-ITALIA 2-3



Classifica: ITALIA 9pt, Portogallo 6; Turchia 3, Lettonia 0