. Nell’ultimo weekend, infatti, la, la manifestazione che vedrà contrapporsi le 24 migliori squadre nazionali di FIFA.A raggiungere questo traguardo sono stati(campione d’Italia con lanell’ultima eSerie A TIM),, guidati dal coach- Gli azzurri sono stati protagonisti di un cammino positivo, che nel corso della fase a gironi li ha visti rallentare soltanto nel match inaugurale contro l’(vincente per 3-2), e contro un grande Israele (4-1 ai danni dell’Italia) che è poi riuscito a laurearsi vincitore del Playoff europeo senza subire sconfitte.La eNazionale, dopo aver chiuso il girone al terzo posto, ha subito sfruttato la chance di qualificarsi alla fase finale nella giornata di sabato vincendo il primo turno del Winner Bracket (che metteva in palio l’accesso al Mondiale) contro laal termine della lotteria dei rigori.Il successo dell’Italia non sorprende gli appassionati di FIFA, abituati ormai a vedere i player azzurri confrontarsi con i migliori giocatori del mondo riuscendo spesso a portare a casa risultati importanti.L’ultimo in ordine di tempo è stato ilnel quarto Regional Qualifier, che gli ha permesso di assicurarsi un posto per i Playoff delle FIFA Global Series (l’evento che metterà in palio l’accesso alla FIFAe World Cup).Da segnalare, inoltre, anche la presenza di due team italiani alla prossima FIFAe Club World Cup, conedpronti a confrontarsi con le migliori squadre del mondo.e adesso si appresta a vivere la seconda esperienza nella fase decisiva del torneo. Se nella passata edizione gli azzurri arrivavano in punta di piedi, quest’anno le altre nazionali sanno cosa aspettarsi: l’Italia punta in alto.