e si prende il primo posto nel girone delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Ma non c'è solo la Nazionale,: la corsa scudetto con l'Inter in testa, la lotta Champions che vede coinvolti Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Roma e Lazio e quella per la salvezza. E tanto, tanto mercat.Tutto questo nel nuovo appuntamento con Calciomercato.com suloccasione non solo per restare aggiornati in tempo reale, ma anche per dare spazio a voi e alle vostre domande con i nostri ospiti. E questa sera con Federico Albrizio e il direttore Stefano Agresti ci sarà l'ex ctper parlare a tutto campo. Spazio poi allacon i nostri inviati Valerio Marcangeli e Andrea Piva,​!