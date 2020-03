Ecco il tabellone dell'Italiano del Millennio di. I 16 migliori giocatori italiani si sfidano in otto duelli che porteranno poi ai quarti di finale. Come già detto,Laè quella dei lettori del sito, che voteranno attraverso un sondaggio quotidiano, laè quella della redazione di Calciomercato.com, laè quella degli opinionisti dello stesso sito. In questo modo non ci sarà la possibilità di pareggio, un azzurro dovrà passare per forza al turno successivo.ha dato vita ad alcuni confronti dello stesso livello e ad altri un po’ meno equilibrati. Da una parte del tabellone si comincia con Pirlo-Inzaghi, poi De Rossi-Maldini, Vieri-Nesta e Di Natale-Buffon, dall’altra Cannavaro-Chiellini, Totti-Gattuso, Immobile-Del Piero e Materazzi-Toni.e, come era logico aspettarsi, sono arrivate anche le critiche per la scelta dei “magnifici 16". Non sono pochi, per esempio, quelli che considerano un errore l’assenza diin questo gruppo di eletti.Premesso che chi scrive è un baggista della prima ora (in un sondaggio di qualche tempo sul miglior giocatore italiano dal ‘60 a oggi fa lo abbiamo messo al secondo posto, alle spalle solo di Gigi Riva), va detto cheNegli ultimi quattro anni della sua carriera, dal 2000 al 2004, ha fatto bene a Brescia, ma il meglio lo aveva già dato negli anni Novanta. Alcuni hanno chiesto perché Baggio no e Vieri sì, visto che Bobo, pur chiudendo la carriera nel 2009, ha esaurito le sue migliori risorse nel 2005. La risposta la danno il Mondiale 2002 (4 gol fino ai quarti, quando quel galeotto di Byron Moreno ce li ha rubati), l’Europeo 2004 da titolare e il primo posto nella classifica dei cannonieri nel 2003.