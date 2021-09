Dopo un'estate storica per l'Italia, i successi azzurri continuano: la Nazionale femminile di volley è campione d'Europa! La Egonu e compagne hanno vinto 3-1 contro la Serbia in finale, sconfiggendo la squadra che ha vinto il Mondiale nel 2018 proprio contro di noi. Le Azzurre hanno riportato l'Europeo in Italia dopo 12 anni, l'ultima vittoria prima di oggi era del 2009. Battuta la grande bestia nera della nostra Nazionale, contro la quale avevamo perso le ultime tre partite: in finale nel Mondiale 2018, nella semifinale dell'Europeo di due anni fa e ai quarti nell'ultima edizione delle Olimpiadi.



IL CAMMINO - Una rivincita partita da lontano, in un Europeo quasi perfetto che l'Italia ha iniziato il 20 agosto con un 3-0 alla Bielorussia. Poi, una ad una ha vinto contro Ungheria (3-0), Slovacchia (3-1), Croazia (3-0), Svizzera (3-0), Belgio (3-1), Russia (3-0) e Olanda (3-1). Un percorso concluso con la vittoria di stasera contro la Serbia. Bandiera tricolore e inno di Mameli, l'Italia è (ancora) campione d'Europa.