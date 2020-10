Assente certo contro il Celtic Glasgow in Europa League, a rischio pure per le successive partite contro Roma e Sparta Praga:, uno degli uomini del momento a livello di condizione psico-fisica,, reduce dal successo nel derby. La distorsione alla caviglia subita dal calciatore turcoe apre inevitabilmente la caccia alla soluzione migliore per la sua sostituzione.- Un'ulteriore defezione per il Milan in un reparto tuttora senzae che, fino al suo trionfale ritorno nella sfida con l'Inter, aveva dovuto andare avanti senza un certo Zlatan Ibrahimovic. Questo ulteriore contrattempo costringe Pioli a rimescolare nuovamente le carte alla ricerca di un'alternativa che si dimostri incisiva quanto il turco e che non faccia saltare gli equilibri su cui poggia la manovra rossonera. Come è avvenuto in occasione della partita contro lo Spezia,. Un'occasione importante per il ragazzo arrivato in prestito dal Real Madrid di scalare le classifiche di gradimento di Pioli dopo le buone sensazioni destate nelle sue prime apparizioni.- Talento puro, cristallino, ma per non far rimpiangere un calciatore strategico come Calhanoglu, per un calciatore che dà il meglio di sè quando deve preoccuparsi della fase offensiva.che, dopo aver ben impressionato proprio al cospetto del Milan nel secondo turno preliminare di Europa League,E quale migliore vetrina delle coppe europee per iniziare ad acquisire minutaggio e prendere fiducia in questa sua nuova avventura? Pioli incrocia le dita e spera che l'assenza di Calhanoglu sia breve, ma intanto inizia a preparare le mosse per farlo rimpiangere il meno possibile.