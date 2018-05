La palpitante vittoria nel derby di domenica scorsa contro ilha avvicinato ilalla salvezza. Visti l'avversario e la situazione interna si trattava di un esito tutt'altro che facile, e inoltre a soli quattro minuti dalla fine la squadra ospite era in vantaggio. Poi è arrivata la doppietta di Gabriele, col secondo gol messo a segno dopo che i bianconeri romagnoli erano rimasti in 10 a causa dell'espulsione di, e il dramma si è trasformato in una festa che verrà ricordata a lungo.. Che proprio dall'esaltante impresa nel derby rischia d'essere silenziata in modo definitivo. Si tratta della presa di posizione da parte dell'giusto tre giorni prima del derby contro il Parma.Dalla prima domenica dello scorso febbraio i due colleghi si vedono rifiutare l'accesso alla tribuna stampa del Dino, e ciò è avvenuto subito dopo che TuttoCesena ha ripreso e commentato l'inchiesta di Calciomercato.com sulle plusvalenze incrociate che il club romagnolo ha realizzato col Chievo . Calciatori "gemelli" nelle valutazioni di bilancio, così come gemelli sono stati i provvedimenti di risposta dati dalle due società nei confronti di chi ha messo in evidenza la peculiarità di quelle transazioni.. Questo è il senso per la libera stampa che le due società mostrano.Il comunicato emesso dall'Ordine dei Giornalisti emiliano-romagnolo sottolinea che, e rammenta che su questo fronte il. A dicembre 2015 il presidente del club bianconero, Giorgio, fu protagonista di "violenti attacchi" vianei confronti dello stessoe di un altro giornalista, Stefano. Li definì "poveretti, sanguisughe con modestissime qualità intellettuali e miserevole formazione professionale" . Poi cancellò il post e si scusò pubblicamente, ancora una volta via Facebook. Un vero signore.Non è il caso di sperarci. Ormai negare l'accredito ai giornalisti non allineati è pratica pressoché normalizzata, e a renderla tale è soprattutto l'esercito di "colleghi" che anziché far scattare la doverosa solidarietà corporativa preferiscono tirare innanzi e badare al proprio lavoro quotidiano.Fra l'altro, il club del presidente Giorgioha da spendersi su un altro fronte caldissimo: una situazione debitoria da paura, per oltre 50 milioni.Numeri che hanno messo in dubbio la continuità aziendale, e spinto il club a avviare un piano per la ristrutturazione del debito, secondo quanto consente l'articolo 182 bis/ter della Legge Fallimentare. A riportare per primo la notizia è stato Alessandro Burioli, del Corriere di Romagna . Dobbiamo aspettarci che siano il prossimo giornalista e la prossima testata lasciati fuori dalla tribuna stampa del Manuzzi?@pippoevai