Rade Krunic e un futuro ancora tutto da scrivere. Il centrocampista bosniaco, con l'arrivo di Tonali e il cambio di modulo, è consapevole che nel Milan c'è poco spazio per esprimersi al meglio. Il Friburgo si è fatto avanti presentando un'offerta: 6 milioni di base fissa più di 2 di bonus. Paolo Maldini aveva chiesto del tempo al club tedesco complici i ravvicinati impegni in Europa League. Tempo che il Friburgo ha impiegato per chiudere l'acquisto del centrocampista francese Baptiste Santamaria dall'Angers.



IL PUNTO - Fonti vicine al club rossonero assicurano che i contatti con il Friburgo per Krunic sono ancora vivi. Nei prossimi giorni è previsto un confronto tra l'entourage del giocatore e la dirigenza rossonera per fare il punto della situazione e capire quale strada seguire. Pioli, dal canto suo, sarebbe intenzionato a puntare su di lui. Sul nazionale bosniaco è vivo anche l'interesse del Torino che farà un tentativo last minuto per uno dei pupilli di Marco Giampaolo.