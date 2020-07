Era tornato in Italia in ritardo, complici i problemi con i voli dalla Costa d'Avorio, ma stupisce lo stesso per una tenuta atletica superiore a compagni e avversari.Assolutamente determinante nel disinnescare Sergej Milinkovic-Savic: un duello vinto su ogni porzione del campo con una straripante forza fisica al qualePerché giocare non più da mezzala ma da mediano davanti alla difesa esalta le caratteristiche nato 23 anni fa a Ouragahio.Per struttura muscolare e resistenza, Kessie non ha bisogno di troppi giri di warm-up per entrare in forma. Sorprende la nuova attenzione tattica, la continuità all'interno dei novanta minuti.Che per caratteristiche tecniche e fisiche rappresentaIntensità, capacità di trasformare rapidamente l'azione da difensiva in offensiva e una carta d'identità ancora molto verde: tre ingredienti fondamentali nella ricetta del futuro tecnico rossonero.ma sarà valutato senza fretta nei prossimi mesi. L'ivoriano piace moltissimo a Rino Gattuso che vorrebbe portarlo al Napoli come erede di Allan.Nonostante attorno a lui siano passati svariati allenatori, compagni e sistemi di gioco, da mezzala o da mediano, Kessie è stato una pedina irrinunciabile per Montella, Gattuso, Giampaolo e lo è anche con Pioli. E con ogni probabilità lo sarà anche per Rangnick se il finale di stagione confermerà i segnali accecanti visti nelle ultime quattro partite.