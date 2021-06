Georginio Wijnaldum, centrocampista dell'Olanda, fresco acquisto del Paris Saint-Germain, dice la sua sul 3-5-2 scelto da De Boer per affrontare gli Europei: "Nel gruppo, il 3-5-2 o 5-3-2 è stato ben accolto. Era una novità per alcuni giocatori e lo si vedeva in campo nelle prime partite. Siamo molto ottimisti riguardo al sistema di gioco e vediamo che stiamo facendo rapidi progressi nell'attuazione. Devo dire: l'ultimo allenamento di oggi è stato molto positivo".