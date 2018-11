Mario Lindoro Stefanini, per tutti Doro, è morto tre giorni fa all'età 77 anni, a Fornaci di Barga, provincia di Lucca. Sui muri, il manifesto funebre (foto Il Tirreno) recita: "Non fiori ma goals di CR7". E' la frase scelta dal figlio Claudio, veterinario del paese, per annunciare il funerale che si è tenuto sabato pomeriggio. Dentro alla bara del padre, il figlio ha lasciato anche un gagliardetto della Juventus.



La Juventus, per Doro, era la passione di una vita, assieme alle infinite partite a carte con gli amici. "Da piccolo mi portava allo stadio, ricordo ancora un infausto Juve-Arsenal 0-1, semifinale di ritorno di Coppa delle Coppe 1980 – racconta il figlio Claudio alla Gazzetta dello Sport –. Quel messaggio è goliardia, ma anche una dichiarazione di affetto: in tanti ricorderanno papà Doro grazie a ciò che amava di più".