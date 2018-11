Quattro gol in stagione, una al Paris Saint-Germain in Champions, una al Chelsea in Premier, e il ruolo di alternativa di lusso, con una qualità ritrovata che sembrava essersi persa. Sembrava tutto perfetto per Daniel Sturridge, attaccante del Liverpool, e invece…. La Football Association ha accusato il centravanti inglese di aver tenuto una condotta inappropriata riguardo le scommesse.





COSA E’ SUCCESSO? - Non è ancora chiaro se Sturridge abbia scommesso personalmente su qualche partita o fornito solamente informazioni utili a terzi, violando le norme E8 (1)(a) ed E((1)(b) della FA, ma il giocatore ha tempo fino alle 18 di martedì 20 novembre per presentare la sua difesa da questa accusa.