Una giornata ricca di colpi di scena e conclusa da quello più roboante, la decisione di Mauro Icardi di rivolgersi al Collegio Arbitrale della Figc e fare causa all'Inter, chiedendo il reintegro immediato anche nelle sedute tattiche di Antonio Conte e un risarcimento per danni di 1,5 milioni di euro. Un guanto di sfida bello e buono al club nerazzurro proprio nel giorno in cui dalle parole rilasciate dall'ad Beppe Marotta trapelava un certo ottimismo sulla risoluzione del caso dell'estate.



MAROTTA SAPEVA TUTTO - “Rinnovo e prestito per Icardi? Sapete quali sono le nostre intenzioni, mancano due giorni ma siamo fiduciosi di poter trovare una collocazione adeguata al valore di Mauro Icardi. Abbiamo rispetto per la professionalità sempre dimostrata. Monaco? Di idee ce ne sono diverse, stiamo avendo confronti e c'è collaborazione da parte di tutti”. Frasi che il dirigente interista ha pronunciato pur essendo a conoscenza del fatto che la società avesse ricevuto una mail nelle scorse ore dai legali dell'attaccante argentino che presagivano quello che poi sarebbe successo. Frasi rilasciate dopo aver intuito la possibilità più concreta, rispetto ai segnali dei giorni scorsi, di convincere Icardi ad accettare la destinazione Monaco, anche con la formula del prestito, ma senza rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2021.



RISPUNTA LA JUVE? - Il club del Principato era pronto a uno sforzo importante per l'ex capitano nerazzurro arrivando ad offrire un ingaggio di 10 milioni di euro, ma nelle ultime ore la situazione è precipitata, col nuovo voltafaccia di Icardi e la decisione di fare causa all'Inter, che si ritiene sorpresa e delusa per questo nuovo scenario. Da Viale della Liberazione filtra la preoccupazione e il sospetto che nell'ombra si muova la solita Juventus che, pur essendo ora concentrata sul grave infortunio occorso a Chiellini e non avendo ancora piazzato Higuain, Dybala o Mandzukic in uscita, non ha mai rinunciato del tutto all'idea di strappare l'ex numero 9 ai propri rivali. Ma che soprattutto dietro questa mossa ci sia la chiara volontà di Icardi di mettere l'Inter con le spalle al muro e nelle condizioni di accettare in extremis un'offerta al ribasso da parte della squadra a lui più gradita.

