La Federcalcio inglese ha aperto un dossier d’indagine dopo le segnalazioni ricevute in merito a presunte scommesse truccate riguardo al match di FA Cup Oxford-Arsenal. Nel mirino della sfida vinta dai Gunners per 3-0, scrive il Daily Mail, c’è il cartellino giallo rifilato dall’arbitro al centrocampista del club con sede nell’Oxfordshire. Precisamente Ciaron Brown, ammonito al 59’ dopo un fallo sull’esterno Bukayo Saka. La presunta truffa nascerebbe da alcuni messaggi circolati nel pre-gara al Kassam Stadium, dove si testimoniava una scommessa da ben 200 sterline su una ammonizione di Brown. Ma non è tutto: alcuni testimoni oculari hanno rivelato di aver visto diversi tifosi dell’Arsenal esultare dopo il giallo rifilato al centrocampista dell’Oxford.